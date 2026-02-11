Радио Милева чиста љубов

Во екот на скандалот Милица Тодоровиќ ја објави првата фотографија со синчето

1 мин. читање
Во екот на скандалот Милица Тодоровиќ ја објави првата фотографија со синчето

Пејачката Милица Тодоровиќ се породи точно пред една недела. Таа го напушти породилното одделение со својот син Богдан во саботата(7-ми февруари) навечер, а сега ја објави првата фотографија со наследникот.

На социјалната мрежа Инстаграм, Милица објави фотографија од семејниот дом каде што го држи наследникот Богдан за рака, а сцената ги воодушеви нејзините следбеници на оваа платформа.

Многу колеги од естраднатата беа воодушевени од глетката, и оставија пораки со поддршка за пејачката, која во последните денови поминува низ тежок период откако јавноста дозна дека таткото на бебето е женет човек кој има две деца и сопруга со која се уште е во заедница.

фото:Instagram printscreen/ milicatodorovicofficial

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top