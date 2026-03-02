Во екот на разводот уапсен е синот на славната Шер

Синот на пејачката Шер, Елајџа Блу Алман (49), наводно бил уапсен под сомнение за напад и нелегален влез.

Според американските медиуми, Алман бил приведен во петок, 27 февруари, по наводен инцидент во приватно училиште во Конкорд. Портпарол на полициската управа на Конкорд изјави дека училиштето пријавило непосакувано лице на имотот кое наводно било агресивно.

Според извештаите, Илајџа се соочува со две точки за напад, како и едно точки за нелегален влез, кривични закани и нарушување на јавниот ред и мир.

Истиот извор известува дека тој бил ослободен истиот ден со лична гаранција, што значи дека не морал да плати кауција, но се обврзал да се појави на идните рочишта. Истрагата е сè уште во тек, а медиумите истакнуваат дека Алман наводно нема никаква врска со училиштето каде што се случил инцидентот.

Шер (79) досега не дала јавна изјава во врска со овој случај, а американските медиуми наведуваат дека контактирале со нејзиниот претставник за коментар.

Ова не е прв пат Илајџа да се соочи со предизвици. Во јуни 2025 година, тој беше итно префрлен во медицинска установа во Калифорнија откако полицајците рекоа дека се однесува неправилно.

Неговата сопруга од која се разведува, Маријанџела Кинг Алман, за списанието „Пипл“ изјави дека Елијаџ, и покрај неговите лични предизвици, е посветен на трезвеност.

– Иако е вистина дека Илаџја се соочил со лични проблеми во минатото, едно е константно, неговата непоколеблива посветеност на трезвеност и лојалност кон оние што ги сака – изјави таа, додавајќи дека секогаш ќе го поддржува.

Двојката беше во брак 11 години и поднесе барање за развод во април 2025 година. Тој претходно поднесе барање за развод во 2021 година, но го повлече по краткото помирување.

Во 2023 година, Шер поднесе барање за привремено старателство над имотот на нејзиниот син, наведувајќи наводна злоупотреба на супстанции и проблеми со менталното здравје.

фото:Instagram printscreen/ cher/ You tube printscreen/E! News