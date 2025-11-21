Влошено здравјето на Јелена Розга: „Наодите не’ ми се добри“

Пејачката Јелена Розга претходно зборуваше за здравствените проблеми со кои се бори со години.

Како што нагласи, не дозволува тие да ја попречат и да го нарушат животот што сака да го води, па затоа работи напорно и се обидува да остане позитивна.

– Па, сега тироидната жлезда повторно не ме слуша, но се чувствувам добро, не се откажувам, не сакам да дојдам во таа лоша состојба. Кога ги гледам моите наоди, порано паѓав во некаков вид депресија: „О, не се чувствувам добро“… Сè е во ред, сега сум позитивна – рече пејачката, а потоа додаде:

– Мојата тироидна жлезда е лоша, моите наоди се многу лоши, но ќе го решиме, не е првпат – рече Розга неодамна за срспки Ало.

фото:Instagram printscreen/rozgajelenaofficial