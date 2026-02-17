Вистински земјотрес на социјалните мрежи: Џенер ги соблече гаќичките и го покри задникот со штикли (фото+18)

Моделот и реалити ѕвезда Кендал Џенер го прослави „Денот на вљубените“ на најпровокативен можен начин, објавувајќи видео во кое го покажа својот гол задник.

Една од најплатените модели на денешницата, Кендал Џенер, предизвика вистински земјотрес на социјалните мрежи. Иако нејзините следбеници се навикнати на голи објави, никој не очекуваше ваква доза на провокација.

Кендал одлучи да ги почасти своите 284 милиони следбеници на Инстаграм со „жешка“ содржина што остава малку простор за имагинација.

Моделот објави кратко видео на својата Инстаграм приказна во кое позира во тесна долна облека и високи потпетици. Во еден момент, Кендал прави нешто што предизвика лавина од реакции, истегнувајќи го појасот од гаќичките со потпетиците, кревајќи ги нагоре и целосно откривајќи го својот извајан задник.

Снимката во која нејзиниот задник доаѓа до израз брзо се прошири низ Твитер и другите мрежи, а многумина се прашуваат како Инстаграм воопшто дозволил таква експлицитна содржина.

фото: print screen/Instagram/kendalljenner