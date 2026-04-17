Викторија Бекам го слави својот 52-ри роденден и изгледа неверојатно – еве ја тајната

Викторија Бекам, поранешна членка на „Спајс грлс“, сега успешна дизајнерка и претприемачка за убавина, родена е на 17 април и денес наполни 52 години.

Иако беше успешна на бизнис план, нејзиниот личен роденден оваа година не беше без горчина – повторно го прослави без својот најстар син Бруклин. И покрај сè, Викторија продолжува да привлекува внимание со својот беспрекорен изглед и дисциплина што трае со децении.

Нејзината дневна рутина е строго структурирана, а нејзиниот режим на тренирање и нега на кожата не остава многу простор за импровизација.

Кога станува збор за вежбање, Викторија не се оправдува. „Вежбам секој ден, шест или седум дена во неделата“, претходно изјави таа за Elle.

Нејзиниот ден започнува многу рано, помеѓу 5:30 и 6 часот наутро, за да може да го започне тренингот пред да се разбудат останатите членови на семејството.

Во документарец на Netflix, таа откри дека прво вежба половина час сама на Stairmaster, а потоа им се придружува на својот личен тренер Боби Рич и сопругот Дејвид Бекам. „Потоа вежбам околу еден час со нив. Тоа ме подготвува за денот. Тоа е дисциплина, рутина што ја обожавам“, рече таа.

Нејзиниот распоред вклучува и трчање на лента за трчање – често седум километри, комбинирајќи брзо одење по наклон, џогирање и трчање – како и сè поинтензивен тренинг за сила. „На почетокот се плашев од тегови, но ги засакав“, призна таа за Грација, додавајќи дека сега гледа многу подобар мускулен тонус.

Нејзиниот тренер открива дека тренира пет пати неделно, дури и кога патува, преку онлајн тренинг. „Таа навистина ја врши работата. Ние го прилагодуваме секој тренинг преку фазите на оптоварување и закрепнување за да го извлечеме максимумот од него“, рече тој.

Викторија со години следи речиси идентична диета. „Јадам иста храна секој ден веќе 25 години“, изјави таа за „Вог“. Нејзината диета се базира на здрави масти – риба, авокадо и јаткасти плодови – додека алкохолот го консумира умерено, со повремени фази на детоксикација што траат до шест месеци. Таа елиминирала голем број намирници од својата исхрана, вклучувајќи глутен, шеќер, млечни производи и преработена храна, и смета дека диетата е клучна за состојбата на нејзината кожа.

