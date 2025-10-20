Вики Миљковиќ за првпат проговори за смртта на родениот брат: „Не сакаше да се лечи“

Вики Миљковиќ доживеа голема семејна трагедија пред седум месеци, кога почина нејзиниот брат Владица. Сега, со грутка во грлото, таа зборува за тешкиот период и колку многу ѝ недостига.

Иако продолжи да настапува, Вики не може да се помири со загубата на сопствениот брат и таа празнина ќе остане со неа до крајот на животот. Сега таа отворено зборуваше за неговата болест и за сè низ што тој поминал.

– Тоа е празнина што ќе остане до крајот на животот, мојот брат беше болен многу години. Не сакаше јавно да зборува за тоа, дозна за болеста во 2011 година, не сакаше да ја признае и не сакаше да ја признае. Беше млад, енергичен, одличен музичар, многу вреден. Секогаш беше насмеан, љубезен, им помагаше на сите и им приоѓаше, а како хармоникаш, знаат како свири – рече Вики.

Таа додаде дека ситуацијата се влошила кога починала нивната мајка.

– Таа болест напредуваше и кога нашата мајка почина во 2020 година, тој беше многу приврзан кон мајка си, не беше оженет и немаше деца, тогаш неговата болест почна да напредува. Владица имаше германски документи, не сакаше да се лекува, не сакаше да го напушти Ниш. Кога си призна дека е болен и сакаше да си помогне, беше предоцна. Работеше напорно и многу страдаше. Свиреше со Ташке и мене со години, откако седнавме и донесовме одлука дека не треба да оди толку често, да патува и да носи тежок инструмент, тоа се случи. Имаше 46 години, тоа е болка што ќе ја носам до крајот на животот. Навистина се мачеше и јас едноставно реков: „Боже, зошто толку се мачи“, ми беше тешко да го гледам тоа. Кога мајка ми беше жива, не беше страшно, повремено ја влечеше ногата и за среќа таа никогаш не го виде тоа. Мајка ми беше многу приврзана кон своите деца, целиот свој живот им го посвети – рече Вики во гостувањето во „Премиера“.

Патем, Вики исто така раскажа како се чувствувала преку ноќ по трагедијата.

– Долго размислував што да правам, дали да ги откажам настапите овој викенд. Кога се случи сето тоа, морам да признаам дека многу страдав и ми беше многу тешко, а ми е тешко и сега. Секогаш ќе ми биде тешко на срцето и душата – пејачката беше искрена, признавајќи дека не знаела што да прави.

