Весна Змијанац задржана во болница: Здравствената состојба на пејачката е сè уште лоша

Музичката ѕвезда Весна Змијанац беше примена во Ургентниот центар пред неколку дена, а по укажаната лекарска помош, беше пуштена дома, но бидејќи состојбата повторно се влоши, лекарите ја вратија во болница за дополнителни тестови.

Како што дознаваат локалните медиуми, престојот на Весна во болницата денес е продолжен за понатамошни тестови, бидејќи нејзината здравствена состојба продолжува да се влошува.

Пејачката зборуваше од болницата пред пет дена и откри како се чувствува:

„Ми треба одмор, си поставив темпо како кога бев млада. Утрешниот настап во Добој се одложува за друг датум, наскоро ќе ве известам кога. Вашата Весна ве сака“, напиша таа.

Пред да се врати во итната помош, Весна разговараше со локалните медиуми.

„Добро сум. Морам да доаѓам на секои три месеци и да добивам што ми треба, не бев таму бидејќи бев на пат, па дојдов сега. Само сум уморна, па ослабев, а потоа мојата состојба малку се влоши бидејќи дојдов од пат“, изјави Весна за Блиц.

