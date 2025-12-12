Весна Змијанац итно оперирана – На пејачката ѝ се вградени три стента

Пејачката Весна Змијанац денес беше итно оперирана, а за време на процедурата и беа вградени три стента. Весна е во болница неколку дена, а вчера ѝ беше извршена реваскуларизација на артеријата, а интервенцијата беше извршена поради итноста на нејзината состојба.

– Весна Змијанац денес мораше да се подложи на операција поради нејзината состојба. Во таа прилика ѝ беа вградени три стентови обложени со лекови – изјавил извор за Курир.рс, додавајќи дека пејачката имала сериозно стеснување, односно блокада, во еден од најважните крвни садови на срцето, главното стебло на левата коронарна артерија.

Оваа интервенција го врати протокот на крв, спречувајќи срцев удар и подобрувајќи ја срцевата функција. Три стентови значат дека стеснувањето било подолго или на повеќе места. За потсетување, Весна била хоспитализирана во коронарното одделение на Ургентниот центар, каде што била упатена од приватна клиника каде што се јавила со симптоми.

фото: print screen/Instagram/vesna_zmijanac_official