Весна Змијанац донесе шокантна одлука: Никој не го очекуваше ова по операцијата

Пејачката Весна Змијанац одлучи да настапи за време на празниците, иако пред само пет дена имаше операција на срце.

Весна вчера беше пуштена од болница на домашно лекување, а денес одлучи да ги одржи своите закажани настапи за време на празниците и да не ги откажува.

Таа ќе пее во Нови Сад на Нова Година, а во Херцег Нови на 1 јануари, и покрај тоа што ѝ е извршена реваскуларизација на артеријата и ѝ се вградени три стента.

– Весна одлучи да настапи, иако нејзините лекари ја советуваа поинаку. Секако, нејзиното семејство и најблиските пријатели кои искрено ѝ посакуваат добро не се согласуваат со нејзината одлука. Нејзиниот живот е музика, таа е многу среќна поради тоа – вели пријателката на Весна за тамошните медиуми и додава:

– Настапите почнуваат доцна, кафулињата се полни со чад, секако дека тоа не е добро за нејзиното закрепнување, но ако така одлучила, нема друг начин. По поставувањето на три стентови, не е препорачливо веднаш да лета. Бидејќи пее во Нови Сад за Божиќ, а на 1 јануари во Херцег Нови.

Весна закажа концерт во Арената следната година, и со нетрпение очекува да помине време со публиката и нетрпеливо го чека 14 мај 2026 година.

Foto: print screen/Instagram