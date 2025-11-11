Вељко и Богдана Ражнатовиќ се враќаат во Белград кај Цеца!?

Вељко Ражнатовиќ со сопругата Богданa и синовите живеe во Тител многу години, а наскоро се враќа во Белград.

Имено, според извори блиски до семејството, Вељко Ражнатовиќ со сопругата Богданa и синовите Жељко, Крстан и Исаија наскоро ќе се преселат од Тител во Белград, поради што Цеца започнала со реновирање на вилата.

Порано, синот на Цеца зборуваше зошто го заменил Белград со Тител и зошто го напуштил градот и започнал живот на село.

– Со време се уверив дека Белград не нуди вистински пат. Во Белград сè е погрешно, сè што може да те чека, ако победиш, ќе биде платено на еден или друг начин. Мало езерце полно со крокодили, така да се каже – призна тој, а потоа коментираше дека не ги сака ноќните клубови и дека секогаш избира да поминува време со тамбураши:

– Имам цел список песни за нарачка. Не знам ни колку пари потрошив на музика, но можам да кажам дека бев дегенерик како дете. Потоа се коцкав и играв рулет. Добивав, но и губев. Со текот на времето, видов сè што нуди Белград.

– Мислам дека би бил повеќе препознатлив како боксер ако не бев син на познати родители. Сите се изненадени како еден Вељко Ражнатовиќ се одлучил за тој „кучешки“ живот. Ова е животот на питбул… Луѓето мислат: „Ако си син на Цеца, сигурно си пи***тина“, но јас одамна го надминав тоа – рече тој во „Лајт подкаст“.

фото:Instagram printscreen/veljkoraznatoviic