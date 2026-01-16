Вака реагираше Инди по веста дека нејзината сестра е бремена

Откако беше објавена веста дека Едита Арадиновиќ е во блажена состојба, се огласи и нејзината сестра Инди Арадиновиќ.

– Ви благодарам! Како дознавте? Јавете ми се малку подоцна, ве молам, моментално сум по некоја работа – рече Инди, а откако повторно ја повикаа, Инди остана воздржана.

– Навистина не можам да коментирам ништо поврзано со животот на Едита, тоа е нејзин приватен живот и нејзина работа. Секако дека е добра вест, но мора да ме разберете, кога таа прво ќе се огласи со тоа, може да ми се јавите. Ви благодарам за разбирањето – рече Инди.

Пејачката е на почетокот на бременоста и го очекува своето прво дете со партнерот Ненад Стевиќ.



Едита е бремена три месеци и ужива да биде со својот партнер, кого досега го криеше од очите на јавноста.

Таа моментално е со него во Дубаи и е многу активна и среќна бремена жена.

фото:instagram printscreen/indy_ara_indira