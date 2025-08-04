Вака изгледаше Драгана на свадбата на нејзиниот син

Синот на фолк дивата Драгана Мирковиќ, Марко се венча во тајност и се ожени со прекрасната Мелани Димитријевиќ. Прославата се одржала во нивниот замок во Виена, а сè изгледало повеќе од бајковито, од декорацијата до местото на свадбата.

Додека младенците изгледаа како да се на насловната страница, Драгана сакаше сè да изгледа среќно, па затоа носеше долг црвен фустан, со ракави и црвени и златни детали зашиени околу деколтето. Фустанот го комбинираше со светло црвени нокти, а косата ја пушти.

View this post on Instagram A post shared by Djordje Veljkovic 📸🎬🇷🇸 (@photo_djordje_veljkovic)

Да ве потсетиме дека Марко и Мелани ја организираа својата свадбена церемонија во тајност, а пејачката не откри веднаш дека официјалнодобила снаа. Исто така, Драгана наскоро ќе стане баба за прв пат, па радоста во нивното семејство е уште поголема.

фото: print Screen/Instagram/