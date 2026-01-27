Уште еден потврден коментар дека за Тамара и Лука веќе готово е?! „Ти заслужуваш вистински маж покрај себе…“

Дека меѓу пејачката Тамара Тодевска и љубовниот партнер, архитектот Лука Радовиќ веќе стои црвена линија, е се поизвесно.

Уште откако следбениците на пејачката насетија дека Лука го снемува од нејзините чести објави на Инстаграм, а таа кажа дека тој е тука, само е урочен, најверојатно излезе дека урокот бил и тоа како јак!? Зашто, само по кус период, Тамара тргна во соло акција од старотот на новата 2026-та.

Вчерашното видео каде открива дека е „силнл“ и повторно подготвена за нови прилики, на некој начин како да беше доволна потврда за да даде до знаење дека во нејзиниот живот за Лука, односно за нивната врска готово е, баш онака како што пее во нејзиниот музички хит.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Todevska (@tamaratodevska)

За оние подобро упатените во приватноста на пејачката, ова видео беше само поттик да и стават реакција од срциња, да се насмеат, ама и да дополнат нешто од типот на тоа дека нејзе и треба поинаков партнер кој ќе може да се носи со нејзиниот темперамент на „немирна ко ветер“, а истиот гласи:

-Тамара сестре ти заслужуваш вистински маж покрај себе, не да те попречува или да го ограничува твојот ведар дух и харизма, кој има проблем со тоа ајт.. те сакам- стои во коментарот.

Што, како и зашто било, најдобро знаат тие самите, а во случајов и таквите кои се подобро запознаени со љубовната проблематика, ако воопшто може да стои и како таква?!

За потсетување, минатата година кон средината на месец мај, Тамара и Лука прославија две години љубов. Тие живееја заедно, а Лука беше особено близок со децата на пејачката, но беше и нејзина редовна поддршка на секој настап.

Таа токму по повод годишнината од врската кажа дека црногорецот е нејзиниот почеток и крај, ама овој крај засега излезе како таков со … за некоја нова и поинаква прилика – љубовна секако.

Потврда за вистина или шпекулација, во случајов како да воопшто и не им е потребна и на двајцата, зашто во денештото модерно време први „гороврат“ постапките на социјалните мрежи, а тие се такви дека блискоста кај двајцата веќе не постои ниту виртуелно.

фото:Instagram printscreen/ tamaratodevska