Трик за отстранување на дамки од масло: Исчезнуваат за миг како облеката воопшто да не била извалкана

Дамките од масло најтешко се отстрануваат од облеката, чаршафите, ткаенините и другите ткаенини, а понекогаш тоа е и невозможно. Меѓутоа, една жена на интернет објавила трик што го пробала и вели дека ги отстранила сите мрсни дамки од облеката. Вреди да се проба бидејќи е евтин и нема да се мачите.

Сѐ што ви треба е бела креда. Втријте ја кредата над дамката од маснотии на ткаенината како да сакате да ја обоите. Овој метод функционира затоа што кредата има впивачки својства, кои помагаат да се отстранат дамките од маснотии од влакната на ткаенината.

Експертот за чистење Џил Кох откри за списанието „Homes & Gardens“ која креда работи толку ефикасно.

„Додека ја нанесувате кредата на дамката од масло, таа ќе го впие маслото и ќе го држи на место. Потоа можете да ги исчеткате кредата и маслото заедно од ткаенината. Денешната креда обично вклучува и други состојки, но калциум карбонатот често сѐ уште е главната состојка и е одговорна за апсорпција на маснотиите, затоа погрижете се кредата што ќе ја купите да го содржи тоа“, објасни таа.

Овој едноставен, но ефективен метод ќе им помогне на домаќинките кои се борат да ги отстранат мрсните дамки од облеката и чаршафите.

Извор: Kurir

Foto: Freepik