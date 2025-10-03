Три родителски навики што ги уништуваат децата

Многу практики на воспитување на деца што општеството ги смета за нормални, всушност можат да имаат долгорочни негативни ефекти врз емоционалниот и физичкиот развој на детето.

Добро познатиот психијатар Габор Мате предупредува дека родителите често се водени од совети и методи што ги потиснуваат природните потреби на децата, со што несвесно го оштетуваат нивното здравје.

Мате истакнува дека стресот кај бремените жени има силно влијание врз биолошкиот и емоционалниот развој на детето. Иако ова е научно потврдено, многу жени сè уште живеат под голем притисок за време на бременоста, а лекарите ретко прашуваат што всушност ги стресира. Ова, верува тој, е сериозен пропуст, бидејќи последиците од стресот се пренесуваат на нероденото дете.

Мате ги наведува учењето на бебињата да спијат сами без да реагираат на нивниот плач, како и казнувањето на децата со методот „тајм-аут“, кога родителите ги праќаат во изолација, како особено проблематични методи на образование. Според него, ваквите пристапи може да изгледаат практични или ефикасни, но всушност го нарушуваат здравиот емоционален развој.

-Родителите добиваат разни совети за воспитување, како на пример учење на бебињата да спијат сами, да не ги земаат ноќе или да ги праќаат на „тајм-аут“ кога се лути. Овие методи се сметаат за нормални, но целосно го загрозуваат здравиот развој на децата, нагласи Мате.

Децата кои растат во средина каде што нивните чувства не се прифаќаат или се обесхрабруваат развиваат механизам за потиснување на своите емоции со цел да го зачуваат односот со своите родители. Иако ова може да им помогне во детството, во подоцнежниот живот го зголемува ризикот од емоционални тешкотии, како што се депресија и анксиозност, па дури може да придонесе и за развој на автоимуни болести.

Мате нагласува дека е потребно да се промени пристапот кон родителството. Наместо слепо да се следат културните норми и популарните совети, родителите треба да ги слушаат вистинските потреби на децата.

Ова вклучува дозволување на детето да ги изразува емоциите без страв или осудување, обезбедување сигурност и поврзаност и избегнување на притисоци што го туркаат во обрасци штетни за нивниот развој. Според него, здравиот развој на детето се базира на разбирање и топлина, а не на дисциплина по секоја цена.

