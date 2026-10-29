Три години од смртта на Метју Пери: Го насмејуваше светот како Чендлер, а зад насмевката криеше тешка борба

Холивудскиот актер Метју Пери почина на 28 октомври 2023 година, на 54-годишна возраст. Светот го памети како незаборавниот Чендлер Бинг од култната серија „Пријатели“, чиј хумор и препознатливи реплики одбележаа генерации гледачи.

Сепак, зад успешната кариера се криеше долгогодишна борба со зависноста, за која актерот отворено зборуваше до крајот на животот.

Веста за смртта на Метју Пери ги потресе љубителите на телевизијата ширум светот. Актерот беше пронајден без свест во базенот во својот дом во Лос Анџелес на 28 октомври 2023 година. Имаше 54 години, а веста за неговата смрт предизвика бројни реакции од колегите, пријателите и обожавателите кои пораснаа со серијата „Пријатели“.

Според извештајот на судскиот вештак од округот Лос Анџелес, причина за смртта биле акутните ефекти на кетаминот, додека давењето, коронарната срцева болест и дејството на бупренорфинот биле наведени како фактори што придонеле за смртниот исход. Смртта била оквалификувана како несреќен случај.

Метју Пери е роден на 19 август 1969 година, а светската слава ја стекна со улогата на Чендлер Бинг во серијата „Пријатели“, која се емитуваше од 1994 до 2004 година. Заедно со Џенифер Анистон, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Дејвид Швимер и Мет Лебланк, Пери беше дел од актерската екипа што ја одбележа историјата на телевизиските ситкоми.

Неговиот лик, познат по саркастичните забелешки, неснаодливоста во емотивните врски и специфичната смисла за хумор, стана еден од најсаканите телевизиски ликови. Репликите на Чендлер продолжија да живеат преку репризите, интернетот и новите генерации гледачи, дури и долго по завршувањето на серијата.

Иако токму оваа улога ја одбележа неговата кариера, Пери оствари и низа други забележителни телевизиски и филмски ангажмани. Публиката го гледаше во филмовите „Fools Rush In“ и „The Whole Nine Yards“, како и во сериите „The West Wing“ и „Studio 60 on the Sunset Strip“.

Додека на малите екрани насмејуваше милиони луѓе, Пери со години се бореше со зависноста од алкохол и лекови. За своите искуства зборуваше без разубавување, а во мемоарите „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing“, објавени во 2022 година, опиша колку оваа борба влијаела врз неговиот живот и кариера.

Актерот минуваше низ периоди на лекување и закрепнување, се соочуваше со сериозни здравствени компликации и повеќепати зборуваше за желбата своето искуство да го искористи за да им помогне на други луѓе кои се соочуваат со зависност.

Така, неговата приказна ги надмина границите на холивудската слава. Пери не беше само актер кој знаеше да ја насмее публиката, туку и човек кој јавно зборуваше за личните тешкотии, надевајќи се дека неговото искуство некому ќе му помогне.

По неговата смрт, бројни членови на актерската екипа на „Пријатели“ се простија од колегата со кого поминаа десет години работејќи заедно. Заедничката тага покажа колку биле значајни врските меѓу актерите и надвор од снимањето.

За публиката, Пери остана симбол на една телевизиска епоха. Неговиот хумор, начинот на кој ги изговараше репликите и способноста на комичниот лик да му даде ранливост го направија Чендлер Бинг многу повеќе од спореден лик во ситком.

Смртта на 54-годишна возраст го прекина животот и кариерата на актерот чиј талент ја одбележа популарната култура, но не ја избриша трагата што ја остави зад себе.

Метју Пери останува запаметен како човек кој со својот хумор им го разубавуваше секојдневието на милиони луѓе, но и како актер кој имаше храброст да зборува за сопствените слабости. Неговата приказна потсетува дека зад јавната слика за успехот може да се кријат тешки лични борби, а уметноста понекогаш го надживува својот творец и продолжува да ги поврзува луѓето ширум светот.

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