Торта со јагоди: Мирис на лето во секој залак

Комбинацијата од меко тесто, сочни јагоди и нежна павлака го прави совршен десерт за топлите денови.

Состојки:

Тесто:

200 гр путер

100 гр шеќер

1 јајце

350 грама брашно

1 прашок за пециво

50 мл вода

Фил:

600 гр јагоди

400 гр павлака

3 јајца

100 гр шеќер

2 лажици густин

Подготовка:

Замесете мазно тесто од сите состојки. Распоредете го со раце на калапот (со дијаметар од 24 см) и подигнете го по рабовите речиси до врвот. Измијте ги јагодите, исечете ги на половина и наредете ги врз тестото. Изматете ги јајцата, шеќерот, павлаката и смесата, а потоа прелијте ги јагодите. Печете во претходно загреана рерна на 180°C околу 60 минути. Оставете ја тортата целосно да се олади на собна температура, а потоа ставете ја во фрижидер.

