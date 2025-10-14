„Тогаш да ги донесеме и Северина и Игор и да бидеме сите во комплет “ – Кеба откри зошто не кажал дека неговата поранешна снаа ќе се натпреварува во „Ѕвездите на Гранд“

Учесничката на музичкиот натпревар „Ѕвездите на Гранд“, Софија Дачиќ, се претстави со песните „Додири од стакла“ и „Тај живот мој“, а она што следеше по нејзиниот настап ги изненади и сите присутни во студиото и публиката пред малите екрани.

Малкумина знаеја дека Софија е втора снаа на членот на жирито Драган Којиќ Кеба. Софија беше во брак со неговиот син Игор, но нивниот брак беше краткотраен и неодамна се разведоа. Ситуацијата во натпреварот стана уште поинтересна кога Дара Бубамара, не знаејќи која е, ѝ рече на Дачиќ дека ја потсетува на првата сопруга на Игор, пејачката Северина Вучковиќ.

– Морам да ти кажам дека ме фасцинираше со твојот изглед. Толку си убава, згодна, имаше добар сценски настап, флертуваше со публиката и жирито, твоето пеење беше солидно. Морам да ти кажам дека ме потсетуваш на поранешната снаа на Кеба, Северина – коментираше Дара, дури и не претпоставувајќи дека станува збор за Софија, втората поранешна сопруга на Игор:

– Извини? Сакав да кажам дека личи на Северина. Браво тогаш, Игор навистина има вкус за жени. Навистина си убава. Навистина не знаев.

Потоа Кеба откри зошто не сакал никому да каже дека таа се натпреварува.

– Веродостојноста на ова жири никогаш не била доведена во прашање, ние секогаш ќе го правиме тоа без разлика кој е кој. Животот пишува романи, некогаш снаа, сега натпреварувач. Минатото е минато, сè што беше, беше убаво. Го видов тоа на списокот пред емисијата, не сакав никому да кажам. Тоа не е проблем, на сцената си како секој друг натпреварувач за мене. Мислам дека заслужуваше повеќе да отколку не. Можеш да го почувствуваш неискуството, но го видов и погледот на страв, претворајќи ја нервозата во сила. Ти треба повеќе вежбање, не е лошо и биди посамоуверена.

Софија не се пласираше директно во следната рунда, а кога ја прашаа кого би избрала за ментор, таа рекла Кеба, на што пејачот се пошегува.

– Тогаш да ги донесеме Северина и Игор, за да бидеме сите комплетни – рече Кеба.

Foto: print Screen/Youtube /Zvezde Granda