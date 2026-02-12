„Ти си тоа што јадеш“: Јована Јеремиќ ги откри своите точни мерки – висина и тежина

Водителката на Пинк, Јована Јеремиќ, не престанува да тренира и да го менува својот животен стил за да биде во најдобра форма. Taa на Инстаграм сега ги сподели своите мерки и ја потсети публиката колку е важна дисциплината во исхраната и спортот.

– Мерките се мојот најдобар личен резултат. Подобро тело немало. 163 см, 52,8 кг, 19 индекс. Јас велам дека ова е само увод за летото. Драго ми е што позитивно влијаам на луѓето околу мене да донесат одлука да го сменат начинот на исхрана и живот. Без здрави навики, витки линии, спорт и здрава храна, нема среќен живот.

-Ти си она што јадеш. Храната што ја внесуваме во организмот директно влијае на расположението и нашата продуктивност во текот на денот“, напиша Јована во својот препознатлив стил.

Да потсетиме, Јована Јеремиќ веќе подолго време ужива во љубовта со боксерот Милош Стојановиќ Тигар, кој е син на познатиот спортист Миодраг Стојановиќ Гидра.

Foto: print screen/Instagram/jeremicjovana