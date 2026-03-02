Тесен топ и минијатурни гаќички: Џина Џиновиќ објави жешко видео од Барселона (видео)

Инфлуенсерката Џина Џиновиќ директно од Дубаи отпатува во Барселона, а сега објави провокативно видео во мини бикини. По краткиот одмор во Дубаи, кој беше прекинат поради воената состојба на Блискиот Исток, Џина Џиновиќ ги спакува куферите, но не за Србија.

Имено, ќерката на Харис и Мелина се врати во Барселона, каде што ќе живее извесно време, како поради образованието, така и поради врската со мистериозно момче кое го крие од јавноста.

Таа сега објави жешко видео во бикини на својот профил на ТикТок, со долниот дел од костимот за капење целосно спуштен, покажувајќи го нејзиниот извајан стомак.



Коментарите веднаш почнаа да се шират со пофалби за нејзиното тело, а сите забележаа дека Џина ослабела многу.

Foto: print screen/ Instagram/djinadzinovic/ tiktok