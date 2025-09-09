Тело и помладите да и позавидат: Ирена Спировска „грми“ во бикини за крај на лето

Летото полека привршува, а ако за едни летниот одмор завршил, за други само што почнал и ли се уште е пред старт зашто топлите денови се тука и не завршуваат со школскиот старт.

За разлика од многумина, ТВ водителката Ирена Спировска е во овие вторите, но овој пат не на домашен терен како вообичаено, туку годинава беше на море како и повеќето.

Поголемиот дел од познатите од домашната и регионалната музичка сцена се соблекоа во бикини и ги покажаа своите тела раскомотени на плажа, под зраците на сонцето додека фаќаат боја, а во редот е и Ирена.

Македонската водителка познато е дека сака да сака да планинари, па многу често со партнерот Душко и пријателите знае да се упати кон нашите природни убавини.

Меѓутоа, деновиве Спировска спасот од горештините го најде на море…

Водителката често знае да сподели по некоја фотографија и да им покаже на следнениците како го поминува времето, сега Ирена на својот „Инстаграм“ објави фотографија во металик бикини и го покажа своето згодно, затегнато, заносно тело на кое може многумина да и позавидат.

-Немам правено никакви интервенции освен козметички третмани за одржување на нега на кожата. Нема потреба да тежнееме кон идеални пропорции. Треба да научиме да уживаме во нашата уникатност, тоа нè прави да бидеме единствени. Колку порано го сфатат тоа младите девојки, толку подобро за нив, вели своевремено Ирена за домашните медиуми.

Инаку, Ирена ретко или речиси никогаш немаме прилика да ја видиме во вакво издание, а ќе се согласите дека за нејзините години изгледа подобро од кога и да било. Спировска пред неполни три месеци наполни 51 година, но тешко кој би и дал толку.

фото:Instagram printscreen/ irenaspirovska