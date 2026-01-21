Театар Комедија ја почнува годината со „Кој сум јас?“ по текст на Митко Чешларов

Театар Комедија годинава ќе го прослави Светскиот ден на театарот (27 март) со премиера на претстава според македонскиот автор Митко Чешларов. Претставата ја режира Наташа Поплавска, а во тек се нејзините подготовки. Од првата премиера на Театар Комедија во 2012 година со наслов „Ах љубов моја“, претставата „Кој сум јас?“ ќе биде 55 премиера на Театар Комедија со што свечено ќе се одбележат 15 години богат репертоар.

Театар Комедија годинава ќе биде и домаќин на Генералното собрание на „Еуродрам“ – Европската мрежа за современа драма и превод. Во мрежата членуваат 30 јазички комитети од Европа и ова за нас ќе претставува голем организациски предизвик. Несомнено дека ќе бидеме срдечни домаќини, вели Дарко Спасов, директор на Театар Комедија.

Дваесетина претстави ќе бидат и годинава на репертоарот на најпосетениот театар во земјава. Спасов вели дека немаат фаворити, но дека имаат претстави за различни вкусови и различни естетики.

– Репертоарот го правиме за целата публика, но и за ансамблот во напиот театар, за низ различни процеси да креираме и созреваме и ние како театар, а и публиката, која е љубопитна, желно нѐ следи и бара разновиден репертоар – вели тој.