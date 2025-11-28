Теа Tаировиќ со овој здравствен проблем години наназад води битка: „Навикнав да живеам со тоа“

Теа Таировиќ ќе настапи за Нова Година во Нови Сад, а по тој повод ги собра припадниците на седмата сила за да разговараат за разни теми пред големиот спектакл што го подготвува за пречекот на 2026 година.

Пред камерите, таа прво откри како ќе изгледа нејзината „афтер“ забава, односно каде планира да ја продолжи забавата по концертот.

– Ќе биде долга ноќ, а следниот ден одам во Златибор. Не ми е првпат да настапувам двапати во еден ден, во Бугарија дури имав четири настапи во еден ден. Здравјето ми е на прво место, бидејќи сега времето е такво што сите од тимот се разболуваат. Мојата физичка подготвеност е на второ место, како и мојот глас и расположение – рече Теа.

– Имам голема трема околу настапот во мојот град, кога тимот ми го кажа тоа, веднаш почнав да се тресам – откри Теа, која потоа се осврна на неодамнешниот концерт во Македонија.

– Многу сум благодарна на публиката, моите впечатоци слегнаа. Беше многу емотивна вечер. Имав чест да го одржам мојот трет солистички концерт во Македонија. Се надевам дека ги исполнив сите очекувања – рече Таировиќ.

Да се ​​потсетиме дека Сања Вучиќ, која беше гостинка на нејзиниот концерт, имаше лоша среќа кога ја изгуби слушалката што служи за слушање на она што се слуша на звучниот систем. Потоа Теа ѝ помогна, давајќи ѝ ги тактовите со рацете, за да може сè да отпее како што треба.

– Тоа е нешто неверојатно. Кога беше гостинка во Арената, не сакаше да ги стави тие слушалки: „Не ми требаат“, рече таа. Јас си помислив, во ред, и на крајот имаше проблеми со слушањето на матрицата. Сега кога ги стави, паднаа. Па ѝ дадов ритам и брзо го решивме. На крајот, сè помина како што треба – објасни пејачката.

Со оглед на тоа што постојано настапува, има проби за танц и постојано работи на нови проекти, ни откри како изгледа нејзиниот ден.

– Би сакала мојот ден да трае подолго, но постигнувам сè. Ме прашаа дали имам двојник, но немам – се пошегува Теа.

– Успевам да направам сè, но ми недостасува малку време за да го поминам со семејството. Би сакала да го сменам тој дел и да одвојам време за тоа во иднина. Кога можам да спијам, обично не се чувствувам поспано. Спијам два часа, сè завршувам, но сè има последици – откри Таировиќ, а потоа додаде:

– Со години сум анксиозна, навикната сум да живеам со тоа. Не мислам дека можам добро да спијам затоа што сум под адреналин. Особено затоа што издавам и нов албум, мислам дека сè ќе стивне штом ќе заврши овој турбулентен период.

На социјалните мрежи се појавија коментари, кои ја поврзуваа нејзината посветеност на работата со нејзиниот љубовен живот, а гласеше дека: „Доколку Теа Таировиќ не работеше со својот сопруг, немаше ни да може толку многу да го гледа.“

– Има вистина во тоа – призна пејачката на прашањето на српскиот новинар на Ало.рс.

фото:Instagram printscreen/tea_tairovic