Таткото на Рада Манојловиќ повторно се расприкажа за љубовниот живот на ќерката

Таткото на пејачката Рада Манојловиќ, ја отвори душата за сè што животот му подготвил, за неговата сопруга, ќерките и нејзиното момче.

Тој призна дека бил болен во последните неколку дена и дека сега полека се опоравува.

– Имав некои здравствени проблеми, ги предизвикав повеќе отколку што се вистински проблеми. По 50-тата година од животот, отидов на тестови и не знаев што да очекувам. Имав и мала треска, но сега се опоравувам. Сите се грижат за мене. Рада е во Белград, Марија е во Пожаревац, двете беа зафатени околу мене, а Рада беше таму завчера. Ми велат да бидам внимателeн, но знаат дека сум тврдоглавa личност, но имам свои ставови за здравјето. Не сум поддржувач на одењето на лекар, верувам дека телото треба да се бори природно. Но, сега дојдов до оваа ситуација, бидејќи самиот предизвикав проблеми на тракторот кога имав настинка. Никогаш не реков дека не сакам да пијам – пијам со друштво, но умерено – истакна тој.

Познато е дека се занимава со земјоделство и, како што вели, работи колку што може, а неговите ќерки секогаш му помагаат финансиски.

– Тие ми помагаат, имам одредена сигурност. Имам пензија од 29.000 динари, а плаќаме повеќе од 20.000 динари месечно за струја, телевизија и други работи, а уживам со 9.000 динари. Можам да одам и на море (се смее). Да не беа моите деца, немаше да имам ништо – додаде Раде.

Таткото на пејачката откри и дека му се допаѓа момчето на неговата ќерка, Владимир Ранковиќ, со кого таа повторно се смири.

– Воопшто не бев информиран, не знам дали има дечко или не. Познавам човек кој доаѓа таму, но не ми кажаа: „Тато, тоа е тоа“. „Не сум луд што не знам, само официјално не сум информиран“ – беше искрен и размислуваше дали некогаш ја советувал кога станува збор за емотивни партнери:

– Да, ја советував кога наполни 18 години. Сега работи за себе, секоја акција е твоја, не е против мене или против никого. Дај Боже да ѝ требаше нешто, би ѝ помогнал колку што можев. Што има да се допадне кај мене? Прво, ништо не е добро. Тој не пие. Па, всушност, никој од луѓето што ги носеше не пиеше. Всушност, еден пиеше доста. Можеби Радмила заборави да ми го најави своето момче. Добро е сепак. Знаев и пред неа дека се забавува со Милан Станковиќ, а таа ми рече: „Тато, па како?“ Па, не сум родена вчера. Не е срамежлива, но не мисли да ми објасни некои работи. Ако е нејзиното момче, немам ништо против. Ако е добро за неа, шест пати е подобро за мене. Таа немаше многу од тие момци, 4-5 за 40 години – истакна Раде за Блиц.рс

фото:Instagram printscreen/ radamanojlovic/ You tube printscreen/ Paparazzo Lov