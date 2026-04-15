Таткото на Бака Прасе му „плесна во лице“: „Не ја поддржувам таа твоја будалаштина“

Јутјуберот Бака Прасе повторно предизвика големо внимание кај јавноста, овој пат откако го угости својот татко, свештеникот Ненад Илиќ, во неговиот пренос во живо.

Нивниот разговор брзо стана вирален, а публиката имаше можност да ја види искрената и отворена врска меѓу татко и син. Бака Прасе, кој се сели во Кула Белград, беше мета на својот татко поради промовирање на коцкање, кога искрено му кажа што мисли за сè.

– Од една страна, не ја поддржувам твојата високо комерцијална глупост со коцката, но го следам она што го направи таму. Сигурно е дека не те поддржувам, а тоа го знаеш, дека не ми е блиску. Кога ќе влезеш во таа игра, не е лесно и не е по мој вкус. Би сакал да направиш нешто поблиску до мене, беше пијанист, свиреше музика што не ми е блиску, но дури и тогаш реков дека имаш талент – рече свештеникот без двоумење.

Сепак, и покрај критиките, тој ги нагласи позитивните аспекти на однесувањето на својот син, нагласувајќи дека ја цени неговата автентичност и став кон неговото семејство.

– Фактот што ги навредуваш и ги нарекуваш луѓето со погрдни зборови е шоу-бизнис и некоја естетика, тоа е како циркус, како гладијаторска арена. Од друга страна, имаш голема почит од твоето семејство затоа што не се лажеш себеси, ако го правеше тоа, знаев дека ти и јас ќе ја завршевме приказната. Го почитуваш своето семејство, твојата мајка, татко, браќа, сестри и роднини – заклучи Илиќ.

фото:Kick.com/BakaPrase

Можеби ќе ви се допадне

