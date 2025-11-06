„Таа ми го прати ова“  – Милан Калиниќ објави емотивно видео од неговата најголема поддршка 

Водителот и актер Милан Калиниќ и неговата сопруга Сандра го завршија својот брак по 18 години, а од бракот имаат две деца.

По разводот, синот и ќерката на Милан се негова најголема поддршка, а сега тој објави емотивно видео со својата наследничка на Инстаграм.

Тој открил дека неговата миленичка направила видео од нивните заеднички моменти, што го направило многу емотивен.

„Моето мало девојче ми го прати ова, еве…“, напиша Милан, додека коментарите се ширеа подолу.

View this post on Instagram A post shared by Milan Kalinić (@milankalinic_official)

Патем, Калиниќ за прв пат отворено проговори за „Блиц“ за пропаѓањето на неговиот брак, а потоа откри дека тој и Сандра долго време успеале да го сокријат фактот дека се разведени.

Foto: print screen/instаgram