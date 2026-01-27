Таа има три внуци и сите се родени на ист ден: Неда Украден сподели емотивна фотографија

Пејачката Неда Украден на Инстаграм им го честиташе роденденот на своите внуци, Неда, Александра и Душан, кои се родени на ист ден на 26 – ти. јануари. Неда Украден е горда баба на три внуци, кои ѝ ги подари нејзината ќерка Јелена, а она што го прави ова семејство посебно е фактот што сите внуци се родени на ист ден.

По овој повод, Неда сподели емотивна фотографија со своите внуци на социјалните мрежи и откри колку е исполнета и среќна.

Пред внуците беа три торти украсени со ѕвезди и рози, додека пејачката откри во описот на објавата дека нејзините внуки Александра и Неда наполнија 14 години, додека внукот Душан го прослави својот 12-ти роденден.

„Најубавиот и најсреќниот ден е денес кога моите внуки Александра и Неда наполнуваат 14 години, а внукот Душан наполнува 12 години. Нема поголема радост од тоа да ги гледаш овие прекрасни деца како растат, учат и уживаат со своите родители и пријатели, сè што им нуди животот“, напиша Неда, која му остави стан на својот сопруг.

Во продолжение на објавата, пејачката испрати и емотивна порака до своите внуци.

„Паметните, талентирани и добри деца на баба. Ме направија најгордата и најсреќната баба. Мои драги внуци, најголемото богатство и радост на баба, среќен роденден, нека ви е долг и среќен живот со вашите прекрасни родители, мојата Јеца и мојот зет Пеца. Вашата баба Неда ве сака“, напиша гордата пејачка.

Foto: Printscreen/Instagram/neda.ukraden