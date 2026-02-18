Студија: Човечкиот мозок би можел да остане свесен „часови по смртта“

Човечкиот мозок би можел да остане свесен до неколку часа по смртта, според нова студија.

Податоците покажуваат дека некои луѓе можеле да бидат свесни на околината и покрај тоа што се прогласени за биолошки мртви, долго откако срцето престанало да пумпа крв.

Според научниците, телото покажува дека биолошките и невронските функции постепено „опаѓаат од минути до неколку часови“, наместо „нагло да престанат“.

Истражувачката Ана Фаулер дојде до наоди кои сугерираат дека намалувањето на мозочната активност трае со часови, а не секунди како што претходно се веруваше.

Зборувајќи на научна конференција во Аризона, Фаулер рече: „Новите докази сугерираат дека биолошките и невронските функции не престануваат нагло.

„Наместо тоа, тие се намалуваат од минути до часови, што укажува дека смртта се одвива како процес, а не како моментален настан“.

Пишувајќи во својата студија, таа додаде: „Свеста можеби нема да исчезне во моментот кога мозокот ќе замолчи. Клетките можеби нема да умрат во моментот кога срцето ќе застане.

„Ова истражување посочува дека смртта не е ненадејно гаснење на животот, туку почеток на трансформација, на која медицината, филозофијата и етиката сега мора да пристапат со подлабока понизност и обновена јасност“.

Фаулер предупреди дека нејзините наоди би можеле да имаат импликации врз етиката на донирањето органи, бидејќи таа посочи дека медицинските лица можеби ќе треба да ги преиспитаат временските рамки на процедурите за преземање органи.

Обично, органите се земаат во рок од неколку минути од престанокот на срцето за да можат ефикасно да работат.

Зборувајќи со новинарите на конференцијата, Фаулер додаде: „Што се случува кога ќе умреме? Никој навистина не знае.

„Навистина сакам луѓето да размислат што значи вистински да се умре.

„Смртта треба да се разгледува во фази. Ако имате рак, може да имате рак во трета фаза, рак во втора фаза. Па, постојат фази на смртта.

„Новите докази сугерираат дека елементите на свеста може накратко да постојат надвор од мерливата активност на мозокот и дека смртта, која долго време се сметаше за апсолутна, наместо тоа е услов за кој може да се преговара“.

извор:нетпрес

фото:Freepik