Стојне Николова со емотивна фолк балада: Љубовта понекогаш остава само – „Душа скршена“ (ВИДЕО)

Македонската фолк сцена доби уште една силна и емотивна музичка приказна. Познатата пејачка Стојне Николова ја претстави својата најнова песна и видеоспот со наслов „Душа скршена“, проект во кој љубовта, болката и искрените чувства се преточени во музика.

Станува збор за емотивна фолк балада што носи длабока порака за љубовта која понекогаш остава рани што тешко заздравуваат. Токму таа емоција е во срцето на композицијата, а според реакциите на публиката, многумина веќе се препознаваат во нејзината приказна. Пејачката и самата ја најави песната преку социјалните мрежи, споделувајќи дел од емоцијата што ја носи новиот проект.

„Љубовта понекогаш остава само душа скршена. Мојата нова песна „Душа скршена“ е веќе објавена. Слушнете ја и можеби вашата приказна ќе ја пронајдете во неа“ – напиша Стојне на својот Инстаграм профил.

Зад музиката и аранжманот стои композиторот Бобан Мојсовски, додека текстот го потпишува Борче Нечовски. Во песната се слуша и препознатливата хармоника на Дуле Божиновски, а пратечките вокали ги отпеа Марта. Аудио продукцијата е реализирана во XL студио Момировски, што на песната ѝ дава современ и чист звук.

Еднакво впечатлива е и визуелната приказна. За видеоспотот се погрижија Арт Студио продукција и Балкан Мјузик телевизија, кои ја доловија емотивната атмосфера на песната.

Во кадрите Стојне се појавува во впечатливи креации од Atelier by Sonja & Marija, додека за шминката се погрижи Маја Диневска, која стои и зад креацијата на впечатливите крилја што се појавуваат во спотот.

Како звучи и изгледа Стојне Николова во нејината „Душа скршена“ погледнете во продолжение…