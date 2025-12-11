Совети за безбедно чистење на телевизорот без да го оштетите

Модерните телевизори имаат чувствителни LCD, LED и OLED екрани, па затоа правилното чистење е од суштинско значење за да се избегнат гребнатини, трајни дамки или оштетување на заштитниот слој.

Прашината, отпечатоците од прсти, дамките и нечистотијата можат да го намалат квалитетот на сликата, да го скратат животниот век на уредот и да го расипат впечатокот дури и за најмодерниот телевизор.

Многу луѓе несвесно посегнуваат по погрешни средства за чистење, што може да доведе до трајно оштетување и скапи поправки. Подолу ви претставуваме практични и безбедни совети за чистење што ќе го направат вашиот телевизор беспрекорно чист.

Исклучете го телевизорот и оставете го да се олади – секогаш пред чистење исклучувајте го телевизорот и почекајте барем неколку минути. На ладен екран, полесно ќе ги видите прашината и дамките, а ризикот од оштетување е намален.

Користете само меки, суви крпи од микрофибер – најдобриот избор е чиста, сува крпа од микрофибер што се користи за камери или очила. Не користете хартиени крпи, кујнски крпи или марамчиња – тие можат да остават влакненца или да предизвикаат микрогребнатинки.

Бришете со нежни, кружни движења – избришете го екранот со лесен притисок. Пресилното триење може да ја оштети површината, особено кај тенки OLED панели.

Ако дамките не исчезнат – користете дестилирана вода. Испрскајте неколку капки дестилирана вода врз крпата, никогаш директно на екранот.

Избегнувајте агресивни средства – никогаш не користете: алкохол, ацетон, амонијак, како и универзални средства за чистење стакло и спрејови со алкохол или абразивни честички. Овие супстанции можат да го оштетат заштитниот слој и да предизвикаат избледени дамки или трајно оштетување на екранот.

За безбедно чистење на телевизискиот екран, важи едноставно правило: помалку е повеќе. Подобро е да отстраните малку прашина со сува крпа отколку да ризикувате оштетување со погрешни средства.

Извор: Kurir

Foto: Freepik