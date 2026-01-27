Соработник на Карлеуша ја разоткри јавно: „На многумина им должи пари“

Во емисијата, која се емитува на популарната видео платформа Јутјуб, наречена „Usput Show“, гости беа познатиот српски тату мајстор Филип Рељиќ и Немања Ѓериќ Гексон.

Во таа пригода, водителот Илија Антиќ, кој исто така танцува, раскажа како соработувал со познатата пејачка Јелена Карлеуша, која наводно не им платила на групата од 36 танчери по концертот.

– Таа потоа во медиумите зборуваше дека лажеме, никој од нас не лажеше. Танцував со уште 35 танчери. Сите потпишавме договор со нејзината компанија, фирма, како танчери. Меѓутоа, кога заврши концертот, таа ја затвори компанијата и затоа договорот беше откажан, не знам, не го разбирам тоа – рече Илија.

– Слушнав дека им должи пари на многу луѓе – додаде Филип Рељиќ.

– Должи, којзнае. Можам да кажам само за нас танчерите. Немавме за што да ја тужиме, тоа го кажавме јавно, но Карлеуша нè нарече лажговци и тоа беше тоа – рече Антиќ, а потоа ја спореди ситуацијата со Карлеуша со соработката што ја имаше со Цеца Ражнатовиќ.

– После тоа, Цеца имаше концерт, каде што ни платија однапред. Не можев да дојдам на концертот – заклучи водителката.

фото:Facebook/ Jelena Karleusa