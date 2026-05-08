Сопругата на Брус Вилис ја донесе најтешката одлука: „Ќе го направам тоа“

Брус Вилис, кој го дочека својот 71-ви роденден во март, во последните три години се бори со тешка борба со фронтотемпоралната деменција, а сега сопругата на Брус Вилис, Ема Хеминг Вилис, донесе важна одлука кога ќе дојде тој најтежок момент за кој никој не може да биде подготвен.

Додека неговото семејство се подготвува за емотивно збогување со ѕвездата на „Умри машки“, тие исто така донесоа многу важна и благородна одлука да го донираа неговиот мозок за научни истражувања.

За да истражи како се јавува деменцијата и да пронајде потенцијален лек, Ема Хеминг Вилис, сопруга на Брус Вилис, одлучи да го донира неговиот мозок по неговата смрт.

– Ќе го донирам мозокот на Брус Вилис по неговата смрт за истражување. Тоа е тешка одлука, но решив да го направам тоа затоа што мислам дека е потребно да се разбере овој вид деменција – изјави минатата година Ема Хеминг Вилис, сопруга на Брус Вилис.

Извештаите наведуваат дека целта на донацијата е да се унапреди разбирањето на оваа сериозна болест. Експертите нагласуваат дека ваквите донации на мозок се клучни за науката, бидејќи им помагаат на истражувачите подобро да разберат како се развиваат овие болести, што потенцијално го отвора патот за пронаоѓање нови третмани и лекови во иднина.

Откако дозна дека нејзиниот сопруг ја имал оваа разорна болест, сопругата на Брус Вилис е ко-основач на Фондацијата Ема и Брус Вилис за истражување на деменцијата и поддршка на лицата што се грижат за нив.

– Моето семејство го доживеа она низ што минуваат семејствата на лицата што страдаат од деменција. Додека се грижев за пациенти со деменција, дознав за тешкиот секојдневен живот и неизвесноста што ги мачи. Овој фонд е наменет за подигање на свеста за фронталната темпорална деменција, поддршка на истражувањата и помош на лицата што се грижат за него – рече Ема, која на крајот од минатата година го префрли Брус Вилис во посебен дом каде што живее со лица што се грижат за него 24 часа на ден.

Славниот актер, најпознат по своите улоги во хитови како „Умри машки“ и „Шесто сетило“, мораше да се пензионира од глумата откако првпат му беше дијагностицирана афазија, која за жал подоцна се претвори во фронтотемпорална деменција. Поради природата на состојбата, која сериозно влијае на комуникацијата, однесувањето и когнитивните способности, Вилис значително ги ограничи своите јавни појавувања во последните години.

Во оваа тешка борба, неговото најблиско семејство му дава најголема сила и поддршка. Сопруга на Брус Вилис и неговите три ќерки – Румер, Скаут и Талула. Тие често споделуваат емотивни моменти од нивното блиско семејство на социјалните мрежи, а неговата внука Луета внесува посебна радост во животот на актерот.

