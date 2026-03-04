Соња Вуксановиќ со гала забава за својот јубилеј: Поранешната на Аца Лукас во тесен фустан, наздравува и танцува

Поранешната сопруга на Аца Лукас, Соња Вуксановиќ, наполни 50 години на 19 март, а сега организираше гламурозна роденденска забава.

Соња Вуксановиќ го прослави својот 50-ти роденден со своите најблиски пријатели, а снимки од гламурозната прослава се појавија на социјалните мрежи.

Соња блескаше во тесен бордо фустан кој ги истакнуваше нејзините облини. Цела ноќ танцуваше, пееше и наздравуваше со шампањ.

Посебен белег беше необичната торта од јагоди со 50 свеќички за роденден.

Во еден момент, нејзината ќерка Софија Шашиќ исто така јавно ѝ се обрати на мајка си, снимајќи ја Соња како ги дува свеќите.

– Среќен роденден, единствено моја, најмногу на светот, напиша Софија Шашиќ.

Патем, пред Аца Лукас, Соња Вуксановиќ беше во брак со Жељко Шашиќ, со кого ја има ќерката Софија.

