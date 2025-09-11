Со овој трик, вашиот парфем ќе трае цел ден

Инфлуенсер открива трик за да ви трае парфемот подолго.
Убавиот мирис го подобрува расположението и ја зголемува самодовербата, па затоа се прскаме со парфем пред да излеземе надвор. Сепак, проблемот е што убавиот мирис исчезнува како што поминува денот. Со зафатени активности и неизбежно потење, јасно е зошто мирисот на парфемот исчезнува со текот на времето.
Карла, девојка која често дава совети за убавина на TikTok, објави видео во кое објасни како парфемот може да трае цел ден, за да не избледи, а користеше вазелин за да го демонстрира трикот.
@charlascleaninghacks Quick hack for the fragrance to last you all day. Alsoooo, easy and light to carry around 🫶 😉#charlascleaning #eco #ecolaundrysheets #charlascleaninghack #clean #cleaning #charlascleaning #fyp #kefşet #charlascleaninghacks #charlascleaningtok #charlascleaninghome #charlashome #temizlik #hack #daily #cleantok #charlascleaning ♬ original sound – getahighvibe
Карла зеде кутија вазелин и го стави капакот на кутијата во топла вода за да ја претвори во течна смеса. Потоа ја исуши кутијата, а кога ја отвори, ја испрска течната смеса со својот омилен парфем.
Таа ја стави миризливата смеса во фрижидер за повторно да се стврдне вазелинот, а во моментот кога повеќе не беше течен, го намачка на јаболчниците. Ако парфемот се нанесе на овој начин, ќе избледи многу побавно. Нејзината креативна идеја беше коментирана и од други корисници на TikTok кои беа воодушевени од овој трик.
фото:freepik
извор:popara.mk