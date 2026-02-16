Со две линии од страна – Коментари за модерната фризура на синот на Катарина Живковиќ

Пејачката Катарина Живковиќ повторно го привлече вниманието на своите следбеници, овој пат со објава од Дубаи, каде што моментално престојува со својот син Стефан.

Таа на социјалните мрежи покажа како малиот доби нова, модерна фризура – кратка коса потстрижена со две линии од страна, што предизвика лавина од коментари.

Катарина го облече во спортска комбинација – тренерка и патики и не крие колку ужива во мајчинството. Фотографиите од Дубаи предизвикаа возбуда, а обожавателите се согласуваат за едно – Стефан е вистинска мала ѕвезда.

Foto: print screen/Instagram/katarina_zivkovic_official