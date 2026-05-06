Славниот музичар Стинг со строга родителска филозофија: „Мора самите да го пронајдат својот пат“

Гостувајќи во емисијата „CBS News Sunday Morning“, 74-годишниот музичар Стинг објасни зошто не сака на своите деца да им остави неограничени финансиски средства. Иако нагласува дека ги поддржува и им го плаќа образованието, Стинг цврсто верува дека пораката до децата дека не мора да работат претставува „облик на злоупотреба“ и е најлошата работа што може да ја направите. Неговата одлука, која првпат јавно ја изнесе уште во 2014 година, останала непроменета.

Поранешниот фронтмен на групата „The Police“, со вистинско име Гордон Метју Томас Самнер, на новинарот Марк Филипс му откри дека е исклучително горд на своите деца бидејќи ретко бараат финансиска помош.

„Сите мои деца се благословени со неверојатна работна етика. Без разлика дали тоа е запишано во ДНК или сум им го всадил во глава дека мора да работат додека јас ги трошам нашите пари“, се пошегува Стинг.

Тој истакна дека ги покрива трошоците за нивното образование и основните животни потреби, но потоа од нив очекува целосна самостојност. „Тоа не е суровост. Мислам дека во тоа лежи добрината и довербата дека самите ќе го пронајдат својот пат“, додаде музичарот. На прашањето дали децата некогаш биле фрустрирани од неговата филозофија, кратко одговори: „Не ми го кажуваат тоа“.

Својот став за наследството детално го објаснил и претходно, нагласувајќи дека не сака да им остави фондови кои би им станале „камен околу вратот“.

„Тие знаат дека мора да работат. Не седат и не чекаат милостина, а јас не би сакал да им ја одземам таа животна авантура на самостојно заработување“, изјави пејачот, кој моментално ја промовира меѓународната турнеја на својот мјузикл „The Last Ship“. Сепак, остави простор за родителска помош во кризни ситуации, нагласувајќи дека би им помогнал доколку се најдат во сериозни проблеми, но дека не се научени да чекаат туѓи пари.

Богатството на Стинг во моментов се проценува на неверојатни 380 милиони евра. Својот имот го изгради во текот на децении долга кариера како фронтмен на бендот „The Police“, како и преку исклучително успешната соло кариера. Покрај приходите од турнеи и продажба на авторски права на својот музички каталог, Стинг паметно инвестирал во недвижности, а значителен профит му носи и производството на вино на неговиот голем имот во Тоскана.

Британскиот музичар е татко на шест деца и дедо на девет внуци. Од првиот брак со актерката Френсис Томелти ги има синот Џо (49) и ќерка Фушија (44). Со сегашната сопруга Труди Стајлер, со која е во брак од 1992 година, има уште четири деца: ќерката Мики (42) и синовите Елиот (35), Џејк (40) и Џакомо (30). И покрај богатството на таткото, сите деца денес градат сопствени кариери во уметноста и бизнисот.

