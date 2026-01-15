Славење без крај: Помалата ќеркичка на Милена Антовска порасна и е слатка како бонбонче

Пред четири години во месец јануари, поточно на ден Василица, ТВ водителката Милена Антовска-Станковска стана мајка по вторпат, побогата и дарена од Бога со уште еден ангел, ќеркичката Јоана.

Втората најголема љубов, малата, а сега веќе порасната Јоана беше роденденка, а на славеничката торта покрај декоративните украси од сладоледи, крофни и бонбони, стоеше и бројот четири.

Малата славеничка послатка и од самата торта, насмеана и неодолива, налик слика и прилика на мама Милена.

По повод овој голем ден, Милена и нејзниот сопруг Гордан организираа роденденска прослава за нивната наследничка, а забавата продолжи во низа откако Милена еден ден претходно го славеше и својот роденден.

-Среќен роденден љубов наша – стои во описот на неодоливите фотографии.

Децата брзо растат, а животот со нив добива сосема поинаква смисла. Родителот секогаш е тука за нив, независно дали се малечки или веќе самостојни индивидуи, убавото на душа за нив секогаш стои во истата мера.

Среќен роденден Јоана и уште поголема да пораснеш!

фото:Instagram printscreen/milena_antovska