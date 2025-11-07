„Слаба сум на стриптизети“: Барбара Бобак откри на што троши најмногу пари

Пејачката Барбара Бобак призна дека може да потроши многу пари кога излегува. Таа вели дека понекогаш дури и крие дел од своите пари од себе за да не ги потроши сите во едно излегување. Таа исто така откри дека има посебна слабост кон стриптизетите, па затоа не размислува многу во такви прилики за честење.

„Имам слабост кон музиката, пејачите и стриптизетите. Буквално, на почетокот на вечерта, ставам пари за такси, ги кријам некаде, во џеб или во маска, а остатокот од парите го давам на други. Сакам да ја почестам музиката.“

„Верувам дека она што го даваш, тоа и го добиваш назад. Ова се моите колеги кои дошле на работа, секако дека ќе го сторам тоа“, изјави Барбара за медиумите.

Пејачката своевремено беше во врска со својот колега Дарко Лазиќ, а вели дека ја мачи што луѓето сè уште ја прашуваат за него до ден-денес.

„Не сакам да зборувам за работи што не предизвикуваат добри емоции кај мене, така да се каже. Никогаш не сум се срамела, ниту пак ќе се срамам од таа врска, бидејќи тоа беше мој избор и не беше нешто договорено. Иако прочитав и видов коментари како: „Таа го искористи и го пушти“, Дарко, за жал, ми донесе само лош маркетинг“, изјави Барбара за Курир.рс

Foto: printscreen/Instgaram