Скопски џез фестивал 2026: Ексклузивни концерти, нови звуци и врвни имиња

Скопје и оваа есен ќе биде центар на светската џез сцена. Со внимателно селектирана програма, составена од врвни музичари и ексклузивни концерти, Скопскиот џез фестивал уште еднаш ја потврдува репутацијата на еден од најреномираните европски фестивали посветени на современиот џез. Низ годините фестивалот изгради препознатлив идентитет, негувајќи програма која не се потпира на компромиси и комерцијални трендови, туку отвора простор за нови идеи, современи музички изрази и храбри авторски концепти. Наместо да биде само чувар на традицијата, фестивалот постојано ги истражува новите правци во џезот, претставувајќи музика што ги поместува жанровските граници и носи свежи перспективи.

Ова издание ќе биде најинтернационално досега, со учество на уметници од дури 13 земји, што претставува рекорд во историјата на фестивалот. Голем дел од концертите ќе бидат ексклузивни настапи, единствени во регионот и во овој период резервирани само за публиката во Скопје.

Новина оваа година е и збогатената полноќна програма, која ќе се реализира на Малата сцена во Македонската опера и балет, специјално подготвена за фестивалските случувања. Покрај концертите, програмата повторно ќе понуди проекција на внимателно избран музички документарен филм, како и едукативната работилница „Џез за деца“, со што фестивалот продолжува да ја развива својата културна и образовна мисија. Визуелниот идентитет на годинашното издание е дело на ликовниот уметник Џоле Јовановиќ, чиј дизајн го надополнува современиот и препознатлив карактер на фестивалот.

Со повеќедецениска традиција и меѓународен углед, Скопскиот џез фестивал останува место каде што се среќаваат најдобрите идеи, највозбудливите музички експерименти и врвните уметници од светската џез сцена, потврдувајќи дека Скопје е една од најважните европски дестинации за љубителите на современиот џез.