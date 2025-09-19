Сите среќни на ТВ Хепи: Пејачката побара од водителот да ја напудри, ама не на лицето, туку малку подолу! (ВИДЕО)

Мира Јовановиќ се смета за една од најсексапилните и најатрактивни млади пејачки која се појавила на ТВ краните во последно време.

Расната, цицлеста естрадна убавица беше гостинка во една емисија на ТВ Хепи. Во одсуство на шминкерката во гримиорната, пред снимањето на емисијата, водителот ѝ помогна на атрактивната пејачка да ја поправи шминката.

Но, не на лицето, трепките или веѓите, туку ни помалку ни повеќе водителот Урош Божиќ го имаше тоа задоволств да и ги напудри градите, кои осамнаа во нејзиното длабоко отворено деколте.

Она што тој морашре да го направи, многумина мажи би платиле да го сторат, дебело завидувајќи му на Урош со зборовите: „Јој што би дале да се на негово место“, кога станува збор за оваа ситуација. Урош на „слатки маки“, ама затоа потоа, на ТВ Хепи сите среќни!

Фото: Инстаграм/mira_jovanovicc

Видео: Јутјуб/shorts