Синовите на Емина и подготвија изненадување, пејачката сè сподели јавно: Сите велат дека таа не старее, но еве колку години има

Пејачката Емина Јаховиќ денес, 15 јануари, го слави својот 43-ти роденден. Нејзините синови Јаман и Јавуз ѝ приредија изненадувачка забава во семејниот дом, а таа сè сподели јавно.

На масата во дневната соба ја чекаа Емина две торти, од кои на едната пишуваше: „Добро е што се роди, многу те сакаме“, додека на другата пишуваше: „Мамо“.

Патем, Емина покрена постапка за спроведување против поранешниот во 2022 година за неплатени 26 исплати на алиментација, но тужбата беше отфрлена откако пејачката докажа исплата од 1,8 милиони турски лири (околу 115.000 евра).

Како што неодамна објавија турските медиуми, Емина сега поднесе нова тужба, тврдејќи дека нејзиниот поранешен сопруг не ги исполнил своите обврски според договорот за развод. Ова вклучува одложување на исплатата на алиментација и одбивање да обезбеди автомобил за неа и децата кога им е потребен.

foto:Instagram/ printscreen / yaemana