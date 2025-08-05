Синот на Шварценегер се трансформираше до непрепознатливост

Кристофер Шварценегер повторно го привлече вниманието на јавноста кога ја покажа својата нова витка фигура на семеен одмор.

На фотографиите кои на Инстаграм ги објави неговата сестра Кетрин, 27-годишникот може да се види во кошула со кратки ракави и шорцови, покажувајќи ја трансформацијата на која работел во последните неколку години.

Покрај Кетрин, на бродот биле и нејзиниот сопруг, Крис Прат, и мајката Марија Шрајвер. Прат, исто така, го покажа неговото извајано тело во костим за капење, но Кристофер беше тој што привлече најголемо внимание.

View this post on Instagram A post shared by People Magazine (@people)

Патувањето кон поздрав изглед го започнал во 2020 година. Претходно оваа година, тој откри дека го елиминирал лебот од исхраната за време на Великиот пост, што му помогнало да изгуби околу 14 килограми за помалку од два месеци. Додаде дека целиот процес траел повеќе од пет години и бил исполнет со бројни обиди и грешки.

Кристофер така раскажа дека патувањето во Австралија во 2019 година го охрабрило посериозно да се посвети на своето здравје бидејќи не можел да скока со падобран поради неговата тежина. Уште во средно училиште се обидувал со разни диети и специјални оброци уште, но призна дека честопати се чувствувал како да се издвојува поради тоа. „Губењето тежина не се случува преку ноќ“, рече тој, додавајќи дека дури и денес не се чувствува како да стигнал до „конечната фаза“.

Неговата трансформација јавно ја пофалија неговиот брат Патрик и татко му Арнолд. Патрик му порача дека е „нова личност“, додека Арнолд со воодушевување зборуваше дека не може да ги следи сите негови тренинзи – од бокс до кревање тегови до возење велосипед.

Мајката на Кристофер, Марија Шрајвер, одржува добри односи со Арнолд и покрај нивниот развод, откако во 2010 година беше откриена аферата на Арнолд со куќната помошничка Милдред Баена, со која има син, Џозеф Баена. Инаку Џозеф се занимава со бодибилдинг како неговиот познат татко, додека Кристофер се одлучил за поинаков, постепен пристап – намалување на нездравата храна и постојан режим на вежбање.

Резултатот е промената која станува сè поочигледна во последниве години, а со која Кристофер одново ја изненадува јавноста.

фото:Printscreen/ X/ Instagram / katherineschwarzenegger/ People