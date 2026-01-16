Симона Поповска „му плесна во лице“ на Миро Кацаров: „Колку пати се разведуваш навечер?!“

Пејачката и дерматолог, Симона Поповска, како и помладата музичка надеж попозната од „Ѕвездите на Гранд“, Андријана Петрушовска, беа гостинки за старт од новата 2026-та година во шоуто на водителот на Миро Кацараров, „Вечер по осум“.

Ред разговор, ред песна како надополнување од гостинкиите, плус фолкерката Елена Велевска заедно со „Либеро бенд“, се’ на се’ , се сочини еден комплетен пекет од искрени разговори, актуелни теми и одлична енергија – на едно место.

Меѓу поинтересните моменти беше кога на ред дојде темата за мајчинството и дека децата излегуваат од мајките, на што водителот се побуни со тоа дека излегуваат од таткото.

Симона веднашп реагираше со тоа дека од татковците тука е само ДНК, а децата се излезени само од мајката, оставајќи го Миро без машка одбрана.

Дополнување од Симона беше и кога директно му се спротивствави, односно го праша Миро колку пати се разведува навечер?!

Тој во прашалници, ја остави гостинката да се дообјасни, а таа рече:

„Ако имаш едно дете се разведуваш секоја вечер после два дена, а со две деца тоа го прави неколкупати навечер откако се собрало се’ во текот на денот…“

На Миро веќе појасно, па искрено си призна дека со две деца, тој навечер спие во детската соба, а кога плаче бебето се преправа дека не го слуша.

Вака разјаснети нештата, резимето и не мораше да биде гласно кажано…

Следните теми се редеа, па подобро беше да се премине на песна.

Инаку, Миро Кацаров од неодамна стана такво за првпат на синчето Тадеј, додека со сопругата ја имаат и ќеркичката Миа од нејзиниот прв брак.

Симона Поповска пак е мајка на две синчиња.

фото:Instagram printscreen/vecer.po.8