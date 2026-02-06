Шокантната изјава на пејачот ги згрози луѓето: „Сите го галат стомакот на бремена жена, но никој не го прави она што му треба на мажот“

Популарниот водител и пејач на емисијата „IDJ“, Ѓорѓе Чулафиќ, попознат како Ѓорѓе (Đorđe Ćulafić Džordži), и неговата девојка наскоро ќе добијат син, кого двојката одлучи да го крсти Дамјан. Ѓорѓе вели дека девет месеци се подготвувал за новото бебе. Сега, на социјалните мрежи кружи видео од пред две ноќи во кое пејачот коментира за стомаците на бремените жени, или поточно за начинот на кој се однесуваат кон нив, и се чини како да го споредува со потребите на мажите.

„Подготовките за доаѓањето на бебето започнаа пред девет месеци, имам многу голем проблем, како што ми кажа мојот брат, сите го галат стомакот на бремена жена, никој она што му треба на маж“, им рече тој на собраните медиуми, покажувајќи со главата и рацете кон делот од телото под стомакот.

– Бебето на Едита и моето ќе бидат иста генерација, 2026 година, тоа е годината на децата, сите што ги познавам сега очекуваат дете. Мислам дека ќе биде многу добра година. 2026 година е годината на децата, веројатно и вие сте бремена и не го знаете тоа, мислам дека оваа година ќе биде многу добра ако можеме да ги направиме овие градинки поевтини и да ги намалиме сите тие трошоци за бебиња и тоа…

„Кажи му дека никој не ја гали женската п***а, туку стомакот, каде што е детето…“, „Не му земај орев од рака“, „Многу непријатно“, „Кој е овој тип?“ беа некои од коментарите на огорчените корисници на мрежата X каде што се појави снимка од неговата изјава. Пејачот неодамна откри за локалните медиуми:

– Имам 120 гости кои доаѓаат на роденденската забава на мојот син, Црвениот крст треба да се јави и да ми даде маички да ги искинам.

Foto: print screen/Instagram/tiktok