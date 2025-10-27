Живот и стил

Шаренo пире од компири

Омилен прилог во малку поинаква верзија, по изглед и вкус.

Состојки:

  • 500-600 грама компир
  • 100 грама кромид
  • 1 црвена пиперка
  • 1 портокалова пиперка
  • 1 лажица путер
  •  магдонос
  • млеко
  • сол

Подготовка:

Излупете ги компирите, исечете ги и сварете ги во солена вода. Може да се варат и на пареа. Додека компирите се варат, исецкајте го кромидот и пиперките на мали коцки. Пржете го кромидот и пиперките на путер додека не омекнат. На крај, додадете го сецканиот магдонос. Изгмечете ги сварените компири и додадете го пржениот кромид и пиперките. Измешајте сè. Додадете млеко додека не се постигне саканата кремаста текстура на пире. Додадете повеќе сол доколку е потребно. Сервирајте топло. Пиперките му даваат на овој прилог прекрасен изглед и извонреден вкус и арома.

Сервирање:

Прилог со кое било јадење.

