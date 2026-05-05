Северина во фустан со ефект на оптичка илузија – вакво нешто досега не сте виделе

На прославата по повод 40-тиот роденден на сплитската фотографка Соња Дворник, Северина избра црн фустан кој комбинираше драматичен крој, транспарентни детали и ефект на оптичка илузија.

Северина уште еднаш покажа дека избира парчиња за посебни пригоди кои имаат силен визуелен ефект.

На роденденската забава на нејзината блиска пријателка, фотографката Соња Дворник, таа се појави во долг црн фустан кој ја следеше линијата на телото и во исто време создаваше впечаток на оптичка илузија.

Ова е модел кој се потпира на контрастот помеѓу затворените и проѕирните делови. Горниот дел наликува на проѕирен корсет, додека засекот во пределот на стомакот открива кожа и дополнително ја нагласува фигурата. Токму оваа комбинација го прави фустанот неверојатно привлечен, но и доволно необичен за веднаш да привлече внимание.

Иако бојата е класична, изгледот е далеку од едноставен. Црниот фустан ја издолжува силуетата, а стратешки поставените исечоци создаваат впечатлив ефект што дополнително ја истакнува витката фигура на Северина.

Фотографиите и видеата што Северина ги сподели на Инстаграм открија дел од атмосферата од прославата на 40-тиот роденден на Соња Дворник во Сплит.