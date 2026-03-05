Северина и Нина отпеаја хит на роденден, зад него стои тажна приказна (видео)

Северина и Нина Бадриќ создадоа момент кој долго ќе се памети. Во еден момент, тие ги зедоа микрофоните и заедно ја отпеаја песната на Северина „Prijelatijice“, хит кој совршено се вклопи во прославата посветена на сопруга, пријателка и мајка, а Севе го сподели емотивниот момент со своите следбеници.

Северина и Нина Бадриќ го отпеаја хитот „Prijećajice“ заедно на роденденската забава на Андреа Чермак. Нивната заедничка изведба на хитот ги воодушеви сите присутни. Северина, облечена во елегантен бел фустан со цветни детали, и Нина создадоа незаборавна сцена, додека славеничката Андреа, во блескав златен и сребрен фустан, танцуваше и пееше покрај нив.. Публиката пееше заедно со нив, а атмосферата беше радосна, празнична и трогателна.

– Среќен роденден на мојата пријателка, кума и прекрасна мајка Андреа, ти благодарам Нина, ви благодарам на сите што го прославивте раѓањето на една жена… беше прекрасно, весело и пријателско – рече Северина покрај видеото.

Во таа прилика, пејачката се потсети и на трогателната приказна за создавањето на песната „Prijeđajice“.

– Ја напишав песната „Prijeđajice“ веднаш по завршувањето на средното училиште. Бев во Загреб кога ми кажаа дека починала една наша соученичка. „Севе (ми кажува Анѓела), мора да напишеш писмо за неа…“ – почна Северина, запознавајќи ги своите следбеници со приказна стара повеќе од три децении.

Таа објасни дека песната е посветена на нејзината пријателка по име Марица, со што текстот што сите го знаат напамет добива сосема нова, емотивна тежина.

– Еј Марица, пријателке моја, ми е мило што ја пеат оваа песна во чест на твојата генерација. Како некаква нежна женска химна… – додаде пејачката.

