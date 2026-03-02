Сестрата на Саша Поповиќ го сподели нивниот последен разговор: „Ми рече дека му е многу тешко“

Сестрата на Саша Поповиќ, со грутка во грлото, ги откри деталите од нивниот последен разговор.

Документарниот филм за Саша Поповиќ, кој беше прикажан на почетокот на март, привлече големо внимание во јавноста, а емотивната приказна за животот и кариерата на поп-магионичарот беше заокружена со исповеди на семејството, пријателите и најблиските соработници кои ги споделија своите спомени за него.

Сестрата на Саша, Невена, за првпат пред камерите проговори за својот брат и последните разговори што ги имала со него пред да почине.

Таа откри како Саша се грижел за бизнисот и империјата што ја изградил до последниот ден, и изјави дека сметала дека требало да се посвети на себе порано.

– Мислам дека можеби требало да престане со сето ова порано, но тоа беше невозможно. Саша не беше одвоен од музиката до последниот ден, а кога беше болен, беше присутен и рече: „Воопшто не се грижам за себе, се грижам само за тоа што оставам зад себе, дали ќе продолжи така кога ќе ме нема таму“ – вели Невена.

Низ солзи, таа се сети на нивниот последен телефонски разговор.

– Разговаравме по телефон и тој ми рече: „Ненси, многу ми е тешко, ќе си легнам“, јас реков: „Добро, Сал, само одмори се, едвај чекам да те гушнам“. Потоа тој отиде на лекување и тоа беше нашиот последен разговор, нашиот крај – раскажа таа во документарецот „Sale“.

