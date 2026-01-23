Сергеј Ќетоковиќ на егзотична дестинација со семејството: „Моите ќерки знаат дека се посвоени“

Познатиот пејач Сергеј Ќетковиќ ја изненади јавноста објавувајќи семејна фотографија од егзотична дестинација.

На сликата можете да го видите како ужива во одморот со сопругата Кристина и ќерките Лола и Мила, додека седат прегрнати на на песочна плажа, опкружени со море во опуштена атмосфера.

Семејната сцена ги воодушеви неговите следбеници, кои во коментарите истакнаа колку хармонично и полно со љубов изгледа семејството.

Сергеј Ќетковиќ беше во бела кошула, додека неговата сопруга Кристина беше во лелеав жолт фустан.

Да ве потсетиме дека по 12 години брак, пејачот Сергеј Ќетковиќ и неговата сопруга Кристина посвоија две девојчиња, Лола и Мила.

Сергеј и неговата сопруга ги посвоија девојчињата веднаш по нивното раѓање и решија да им ја кажат вистината на своите ќерки и покрај тоа што ги гледаат како биолошки деца.

– Проблемот и бариерата за сите луѓе е стравот што ќе се случи кога децата ќе дознаат дека се посвоени. Моите ќерки знаат дека се посвоени. Им кажав уште од првиот ден дека таму каде што дојдовме има училиште за деца, а тие ни рекле: „Па, каде сте вие досега?“ – откри еднаш музичарот.

– Кога ја добивме Мила, ѝ рековме: „Јас и сестра ти дојдовме во тоа училиште, те баравме, а ти крена рака и рече еве ме.“ Мора да се најде начин да се пренесе тоа најсликовито, најблиску преку бајка. Луѓето секогаш прават лажна приказна, чекаат до 18 години и слично, а не треба да биде така – искрено раскажа Сергеј.

фото:Instagram printscreen/cetkovics