Семејството на Брус Вилис донесе тешка одлука: Се подготвуваат за неговата смрт

Семејството на легендарниот американски актер Брус Вилис (70) објави дека планира да го донира неговиот мозок за научни цели по неговата смрт. Веста одекна во светските медиуми, со оглед на тоа што доаѓа директно од членовите на семејството, а целта е да се придонесе за подобро разбирање на болеста од која страда познатиот актер.

Брус Вилис се повлече од глумата во 2022 година, откако му беше дијагностицирана афазија – нарушување кое влијае на способноста за зборување и разбирање на јазикот. Последователните, подетални анализи утврдија дека станува збор за фронтотемпорална деменција, прогресивно невродегенеративно нарушување кое ги зафаќа фронталните и темпоралните лобуси на мозокот. Афазијата, како што се покажа подоцна, беше само еден од раните симптоми.

Неговата сопруга, Ема Хеминг Вилис, во книгата „Неочекуваното патување“ откри дека семејството донело одлука да го донира мозокот за да можат експертите детално да ги анализираат промените што се случиле за време на развојот на болеста. Научниците веруваат дека ова би можело да обезбеди подобар увид во присуството на абнормални протеини, можни генски мутации и структурни промени што е тешко прецизно да се дијагностицираат во текот на животот на пациентот. Тие проценуваат дека ова е чувствителен, но важен чекор за напредокот на медицинската наука.

За семејството на познатиот актер – вклучувајќи ја неговата поранешна сопруга Деми Мур и неговите пет ќерки – оваа одлука претставува начин да се претвори болната ситуација во придонес кон разбирањето на една од најмалку истражуваните деменции. Тие исто така се надеваат дека, благодарение на случајот со Брус Вилис, јавноста ќе стане посвесна за фронтотемпоралната деменција, чии последици се исто толку тешки како и видовите деменција познати во медиумите.

Денес, актерот има целосна поддршка од своето семејство, иако често не ги препознава оние што му се најблиски. Тој ги има ќерките Мејбл (13) и Евелин (11) со сопругата Ема, додека од бракот со Деми Мур ги има ќерките Румер (37), Скаут (34) и Талула (31).

Најстарата ќерка, Румер Вилис, на социјалните мрежи зборуваше за моменталната состојба на својот татко. Таа нагласи колку многу ѝ значат моментите поминати со него, и покрај тоа што тој понекогаш не ги препознава.

